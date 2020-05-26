شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

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