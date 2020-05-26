تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 مايو

الثلاثاء 26 مايو 2020

واصل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء استقراره أمام الجنيه المصري، في تعاملات محدودة لدى صرافات البنوك الكبرى عند مستوى 15.79 للشراء و15.92 للبيع.



كان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل في البنوك بداية من الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى الخميس 28 مايو/أيار الجاري.

وشهدت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبوطا إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.

بينما حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

وتمثل التحويلات مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر .

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وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت خلال عام 2019 لتسجل نحو 26.8 مليار دولار بالمقارنة مع 25.5 مليار دولار في 2018.

وأظهرت التداولات أقل سعر للدولار، عند مستوى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني بمصر، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 15.77 جنيه للشراء، و15.87 للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي أعلى سعر للدولار بقيمة 15.81 للشراء و15.91 للبيع، وهي الأسعار نفسها في بنوك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي الكويتي.

واستقرار سعر اليورو الأوروبي عند 17.33 للشراء و17.47 للبيع لدى البنك المركزي المصري، فيما سجل 17.31 جنيه للشراء و17.51 للبيع في البنك العربي الأفريقي.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.33 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل 19.26 للشراء و19.48 للبيع في البنك الأهلي الكويتي - بيريوس.

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.23 للبيع في بنك مصر، و4.08 للشراء و4.23 للبيع في بنك التعمير والإسكان، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.23 للشراء و4.32 للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي، وسعر الدينار الكويتي سجل 50.68 جنيه للشراء و51.51 للبيع في البنك الأهلي الكويتي - بيريوس.