الجيش الليبي يلقن أردوغان درساُ جوياً قاسياً

الثلاثاء 26 مايو 2020

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة تركية مسيرة في مناطق مختلفة، بداية من ترهونة إلى الشوريف ومزدة ونسمة وغريان، حول العاصمة طرابلس خلال الـ3 أيام الماضية.



وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن معركة الأصابعة لم تنته بعد، وتابع: "رجال القوات المسلحة وقوات الإسناد قاومت الهجوم التركي بشكل قوي جدا".

وأضاف أن مقاتلات سلاح الجو الليبي دكت تمركزات المليشيات في المنطقة ما بين الأصابعة وغريان، وكبدتهم خسائر فادحة.

وحول المعارك في محاور القتال في شرق مدينة مصراتة، أكد أنها تشهد هدوءا جويا، بخلاف تعامل بالمدفعية والدبابات من حين لآخر في القداحية والوشكة، وهي منطقة تحت الاستطلاع الجوي، وسط تحشيد المليشيات قرب تاورغاء شرق مصراتة.

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وأوضح أن المليشيات لا تستطيع التقدم بعد تاورغاء لأن القوات الجوية استعادت السيادة الجوية بالاستطلاع والرصد والواجبات القتالية.

ونوه إلى أن المعركة الآن تقوم على السرية والمناورة، لتحقيق المهام والواجبات بدون أو بأقل الخسائر وأقل التكاليف، ولا نسعى للسيطرة على مناطق في هذه الفترة بشكل كبير، وان القوات لم تنسحب من مواقعها ولكن أعادت تمركزها وفقًا لخطة مدروسة.

وتابع أن القوات المسلحة نفذت مصيدة للمليشيات في معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 قتيل ونحو 20 أسير سوري غير عناصر المليشيات الليبية.

وشدد على أن القوات المسلحة ستقوم بمسح كل مرتكزات ومناطق الجماعات الإرهابية، وإحباط المخطط التركي الإرهابي لاحتلال ليبيا.

وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين.