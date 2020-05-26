تقدم كبير للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس

الثلاثاء 26 مايو 2020

حقق الجيش الليبي تقدما كبيرا في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس وفي طريقه لتحريرها بالكامل، بحسب ما أعلنه مصدر عسكري.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصدر عسكري قوله إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات المسلحة الليبية من جانب، والمرتزقة السوريين ومليشيات حكومة السراج من جانب آخر جنوبي العاصمة طرابلس.

Advertisements

ولفت المصدر إلى أن القوات أحكمت السيطرة على مناطق حيوية بمحور الهيرة مع التحفظ على ذكرها نظرا لاستمرار المعارك في الطريق الرابط بين مدينة غريان 70 كلم جنوبا وطرابلس شمالا.

وأشار إلى أن الإعلان عن السيطرة الكاملة على أي مدينة أو منطقة يأتي بعد تأمينها تأمينا كاملا للحفاظ على المؤسسات فيها والسيطرة على الأعمال التخريبية بها، ومن ثم يتم الإعلان عن انهاء المهمة.

ومنذ، السبت، اندلعت الاشتباكات في محاور مدينة غريان وجنوب طرابلس، كما استهدف سلاح الجو بطلعات قتالية معسكر الشؤون الفنية المعروف "بالسلخانة" بمدينة غريان، إضافة إلى تجمعات من المليشيات في كوبري جندوبة مدخل مدينة غريان الشمالي