شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف مدفعي في صعدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 قصفت القوات السعودية اليوم الثلاثاء، 26/أيار/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف. وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر بذات المحافظة

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