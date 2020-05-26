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مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف مدفعي في صعدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 مايو 2020

قصفت القوات اليوم الثلاثاء، 26/أيار/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

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وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف.

 

وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر بذات المحافظة

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