شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تقفز إلى 3807 حالة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إن 174 من المصابين بفيروس كورونا المستجد توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد قياسي للوفيات من المرض في يوم واحد رفع الإجمالي في البلاد إلى 3807. وذكر مسؤولون أن السلطات سجلت 8915 حالة إصابة جديدة بالمرض بما زاد الإجمالي إلى 362342.

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