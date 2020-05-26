شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص» تساعد في تحقيقات تحطم الطائرة بكراتشي والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤولون أن فريقا من الخبراء من شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات وصل اليوم الثلاثاء إلى باكستان لمساعدة السلطات في التحقيق في حادث تحطم الطائرة بمدينة كراتشي في جنوب البلاد والذي أودى بحياة 97 شخصا يوم الجمعة الماضي.

وقال عبد الحفيظ خان، الناطق باسم الخطوط الجوية الباكستانية، "أرسلت إيرباص فريقا مكونا من 11 خبيرا ، لتقديم المساعدة التقنية لمجلس التحقيق في حادث الطائرة".

وأضاف خان أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية سوف تساعد "مجلس التحقيق فريق إيرباص في الجزم بالسبب الحقيقي للحادث".

وسيقوم الفريق بتفقد المهبط وسوف يزور موقع الحادث من حيث توقفت السلطات بالفعل لإزالة أنقاض الطائرة. وسوف يتم تسليم مسجل بيانات الرحلة والصندوق الأسود إلى الخبراء لفحصهما .