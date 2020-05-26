شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في السودان إلى 156 حالة والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي لأمس الأول الأحد، والذي أوضح تسجيل خمس حالات وفاة جديدة و156 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 503.
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