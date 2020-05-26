شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في السودان إلى 156 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع عدد الوفيات به إلى 156 حالة والإصابات إلى 3976 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي لأمس الأول الأحد، والذي أوضح تسجيل خمس حالات وفاة جديدة و156 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 503.