شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. هبوط حاد لمروحية يقتل 4 عسكريين والان نبدء بالتفاصيل

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر هبوط حاد لمروحيتهم من طراز "مي- 8"، في مطار أوجولنيه كوبي في تشوكوتكا شمال شرقي روسيا.

وأوضح رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، سيرجي سافتشينكو أن الحادث وقع خلال اختبار العسكريين للمروحية بعد عملية إصلاح وصيانة، مضيفًا أن النيران اشتعلت في الطائرة بعد سقوطها.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن المعطيات الأولية تدل على أن سبب الحادث كان عطلا فنيًا.