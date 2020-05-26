صحيفة: ثلاثة مسارات اتخذتها المساعدات الإماراتية المقدمة لعشرات الدول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، ثلاثة مسارات اتخذتها المساعدات الإماراتية المقدمة لعشرات الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل تزامن انتشار جائحة كورونا، مع حلول شهر رمضان الفضيل، وعيد الفطر السعيد، وهي أيام مباركة تتجلى فيها قيم التضامن والتعاون، وتقديم يد العون للمحتاجين ممن يعانون ظروفا معيشية صعبة" .



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، في المسار الأول تركزت المساعدات في توفير المستلزمات الطبية والأجهزة لأكثر من 55 دولة حول العالم، لتعزيز قدرات العاملين الصحيين في مواجهة الوباء، كما تمثلت في مسارها الثاني بتأمين المساعدات الغذائية والمعيشية للفئات الأقل حظا في دول عديدة، لتمكينها من مجابهة آثار الجائحة، خاصة مع تعليق الأعمال، وبقاء الناس في المنازل، فيما برز المسار الثالث عبر تأمين الدعم اللوجيستي لمنظمات الإغاثة الدولية، وتوفير التقنيات ودعم البحث العلمي، بالتعاون مع جهات دولية عديدة بهدف الوصول إلى علاج، أو لقاح للفيروس" .

ولفتت " الاتحاد " إلى أن هذه المسارات ضمنت شمولية المساعدات، وتغطية مختلف الجوانب في ظل هذه الأزمة، مع استمرار رسالة الدولة الإنسانية التاريخية في دعم إقامة المشروعات التنموية، وتحديدا في الجانب الصحي والتعليمي، والتي كان أثرها واضحا في تمكين المجتمعات، ودعم صمودها أمام ما أحدثه الوباء .

واختتمت افتتاحيتها بالقول : " طبيعة وشكل هذه المساعدات، يدللان على تميز الدولة وقدرتها على سرعة الاستجابة للتحديات العالمية، والاستمرار في دفع مسار العملية التنموية الشاملة، كما يعززان رؤية الإمارات القائمة على أهمية العمل المشترك والتضامن الإنساني"