إيران تستعرض أدواتها التدميرية في المنطقة من خلال صورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نشر موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صورة ظهر فيها زعماء مليشيات تابعة لإيران وشخصيات أخرى، ضمن ترتيب استبطن خارطة أذرع طهران المسمومة بالشرق الأوسط.



واستعرضت طهران من خلال الصورة أدواتها لتدمير وتخريب المنطقة، مصرة على ذات التوظيف للقدس والقضية الفلسطينية في إطار مزايدات جوفاء.

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وظهر في الصورة الافتراضية، القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري، على شكل غيمة فوق قبة الصخرة.

فيما كان البقية يصلون جماعة، وفي مقدمتهم بالصف الأول حسن نصر الله، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم.

وفي الصف الثاني جاء أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وعبد الملك الحوثي، زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، ورجل الدين الشيعي النيجيري المعتقل إبراهيم الزكزاكي، وقائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قآني، فيما غاب قادة الفصائل الشيعية في العراق، وفي مقدمتهم مقتدى الصدر، وقيس الخزعلي، وهادي العامري