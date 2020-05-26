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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أمريكية تبدأ تجربة سريرية على لقاح لـفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكرت شركة " نوفافاكس" الأمريكية أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النتائج الأولية لتلك التجارب ستظهر في يوليو المقبل.
وتابعت الشركة أنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة، حسب شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى لإيجاد لقاح لكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى مساء الاثنين خمسة ملايين و578 ألفا و493 شخصا، بينما بلغت الوفيات 347 ألفا و400 شخص، حسب موقع وورلد ميترز
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