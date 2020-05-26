سوريا: إلغاء حظر التجول الليلي اعتبارا من الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الفريق الحكومي المعني بكورونا في سوريا، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء، ورفع الحظر على التنقل بين المحافظات.



وشمل القرار أيضا تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وشدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة.

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إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب في ما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات.

وسجلت سوريا، الإثنين 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين، ومنهم 15 من الكويت و3 من السودان وإصابة من كل من روسيا، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.