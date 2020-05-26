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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
حقق الجيش الليبي تقدما كبيرا في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس وفي طريقه لتحريرها بالكامل، بحسب ما أعلنه مصدر عسكري.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصدر عسكري قوله إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات المسلحة الليبية من جانب، والمرتزقة السوريين ومليشيات حكومة السراج من جانب آخر جنوبي العاصمة طرابلس.
ولفت المصدر إلى أن القوات أحكمت السيطرة على مناطق حيوية بمحور الهيرة مع التحفظ على ذكرها نظرا لاستمرار المعارك في الطريق الرابط بين مدينة غريان 70 كلم جنوبا وطرابلس شمالا.
وأشار إلى أن الإعلان عن السيطرة الكاملة على أي مدينة أو منطقة يأتي بعد تأمينها تأمينا كاملا للحفاظ على المؤسسات فيها والسيطرة على الأعمال التخريبية بها، ومن ثم يتم الإعلان عن انهاء المهمة.
ومنذ، السبت، اندلعت الاشتباكات في محاور مدينة غريان وجنوب طرابلس، كما استهدف سلاح الجو بطلعات قتالية معسكر الشؤون الفنية المعروف "بالسلخانة" بمدينة غريان، إضافة إلى تجمعات من المليشيات في كوبري جندوبة مدخل مدينة غريان الشمالي
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