الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة لمرتزقة تركيا في غريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن سلاح الجو الليبي دمر مخازن أسلحة تابعة للمليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا.



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ونقل موقع "العين الأخبارية" عن المحجوب أن سلاح الجو الليبي استهدف مساء الاثنين، العديد من الأهداف في المنطقة العسكرية التي أعلنت عنها القيادة العامة الممتدة من غريان ثم الهيرة إلى الأصابعة.

وبين أنه تم استهداف معسكر السلخانة بغريان ومعسكر أبو رشادة لليوم الثاني على التوالي بغارات جوية عنيفة، دمر على أثرها مخزنا للأسلحة ومخزن آخر للعربات المسلحة.

ولفت المحجوب إلى أن الجيش الليبي نفذ أيضًا عملية نوعية في محور القداحية جنوب مدينة مصراتة، نتج عنها تدمير عدد من الآليات وأسر عنصر من المليشيات الموالية لتركيا