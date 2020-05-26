شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السماح بإقامة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت الداخلية السعودية إنه وابتداء من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة #مكة_المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

Advertisements وأكدت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في #المسجد_الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا. وأضافت: ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال حتى نهاية يوم السبت 28 شوال يتم ما يلي: تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً

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