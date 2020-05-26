تشاد تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد زكريا محمد صالح النائب بالبرلمان التشادي وعضو لجنة الصداقة الليبية التشادية حرص بلاده على استقرار ليبيا، مشددا على دعم الرئيس الفريق أدريس دبي لاستقرار ليبيا ورفضه للتدخلات الخارجية التي تسببت في تفاقم الأوضاع.



وأشار صالح، في مكالمة هاتفية مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، إلى مجهودات تشاد في المحافل الدولية من أجل السعي لاستقرار ليبيا، باعتبار أن تشاد تضررت من تدهور الأوضاع، وتصاعد النشاط الإرهابي في ليبيا.

وأضاف صالح، في الاتصال الذي ناقش عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الوضع الأمني في تشاد وليبيا.

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من جانبه، نقل رئيس لجنة الخارجية تهاني مجلس النواب الليبي إلى الجانب التشادي حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين في كافة المجالات باعتبارها امتداد للعلاقات التاريخية بين الشعبين.

كما عبر العقوري عن الرغبة في ترتيب زيارة لتشاد في أقرب فرصة ممكنة .

وبسبب الوضع الأمني الرخو في الجنوب الليبي منذ عام 2011، تمركزت عدد من الجماعات المسلحة وحركات المعارضة المسلحة داخل الصحراء في الأراضي الليبية، حيث اتخذت منها منطلقا لعملياتها، ضد الجيش التشادي، كما شاركت في القتال إلى جانب صفوف المليشيات ضد الجيش الليبي.

يشار إلى أنه ضبط عدد من المقاتلين يحملون الجنسية التشادية يشاركون كمرتزقة في صفوف المليشيات في المعارك الجارية حول العاصمة طرابلس، خاصة ضمن قوات القيادي المليشياوي أسامة الجويلي، بحسب تصريحات وبيانات سابقة عن الجيش الليبي.