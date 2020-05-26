السلطات الفرنسية: توصية بوقف استخدام الكلوروكين للحالات الخطرة

أشارت السلطات الفرنسية الى أنه "تقدم توصية بوقف استخدام الكلوروكين للحالات الخطرة".

هذا وبلغت حصيلة وفيات فيروس "كورونا" المستجد في ​فرنسا​ 28215 وفاة على الأقل، بينها 83 خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق الإدارة العامة للصحة.

وفي الوقت ذاته تواصل تراجع عدد المرضى في أقسام الإنعاش ليبلغ 1745، أي أقل بـ49 حالة عن اليوم السابق.

ومنذ ظهور وباء "كورونا"، أودع 17635 مصابا في الإنعاش، من بين 99822 شخصا أدخلوا المستشفيات من جراء الإصابة بالفيروس الذي لقبته منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية".