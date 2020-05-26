روسيا تخطت السعودية كأكبر مورد الى الصين في نيسان

تخطت ​روسيا​ بحجم وارداتها ​النفط​ية إلى ​الصين​ في شهر نيسان، ​السعودية​، لترتفع بنسبة 18 في المئة عنها قبل عام وسط حرب أسعار بين المنتجين.

فبحسب بيانات مديرية الجمارك في الصين، بلغت ​الصادرات​ النفطية الروسية 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء.

وبالمقارنة، كان الحجم 1.49 مليون برميل يوميا في نيسان 2019 و1.66 مليون برميل يوميا في آذار.

وانخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يوميا، من 1.53 مليون برميل يوميا في نيسان 2019 و1.7 مليون برميل يوميا في آذار.

وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام في نيسان 9.84 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 9.68 مليون برميل يوميا في آذار، لكن بانخفاض كبير عن 10.64 مليون برميل يوميا في نيسان من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.