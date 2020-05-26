طائرة شحن تركية محملة بمساعدات طبية توجهت إلى تشاد لدعم مكافحة كورونا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركيّة للأنباء، أنّ "​طائرة​ شحن عسكريّة تركيّة من طراز "A400M"، أقلعت من مطار "أتيمسغوت" العسكري في العاصمة ​أنقرة​، تحمل مساعدات أعدّتها وزارة الصحة وتتضمّن مستلزمات طبيّة وسيارات إسعاف، متّجهة إلى تشاد؛ ضمن إطار دعم الأخيرة في مكافحة وباء "كورونا" المستجد".

وكانت قد سجّلت تشاد أوّل حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" في 29 نيسان الماضي.

الجدير بالذكر أنّ ​تركيا​ أرسلت في وقت سابق، مساعدات طبيّة إلى عشرات الدول حول العالم، لدعم جهود مكافحة جائحة "كورونا"، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، إيطاليا وإسبانيا.