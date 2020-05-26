وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع إيران أصبحت صعبة

رأى وزير الخارجية الفرنسية جان إبف لو دريان ان "العلاقات مع إيران أصبحت صعبة بعد الحكم على باحثة فرنسية بالسجن".
وكانت محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنثروبولوجيا -المختصة في المذهب الشيعي- الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، في حين نددت باريس بالحكم وطالبت بالإفراج الفوري عن عادلخاه.
وعادلخاه باحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وتبلغ من العمر حاليا 61 عاما، وهي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية لكن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية.
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