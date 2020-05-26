وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع إيران أصبحت صعبة

رأى ​وزير الخارجية​ الفرنسية جان إبف لو دريان ان "العلاقات مع ​إيران​ أصبحت صعبة بعد الحكم على باحثة فرنسية ب​السجن​​​​​​​".

وكانت ​محكمة​ إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنثروبولوجيا -المختصة في المذهب الشيعي- الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس ب​الأمن​ القومي"، في حين نددت ​باريس​ بالحكم وطالبت بالإفراج الفوري عن عادلخاه.

وعادلخاه باحثة في معهد ​العلوم​ السياسية في باريس وتبلغ من العمر حاليا 61 عاما، وهي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية لكن ​طهران​ لا تعترف بازدواج الجنسية.