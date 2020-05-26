فرانس برس: أكثر من 5,5 مليون إصابة بكورونا حول العالم بينها 346 ألف وفاة

كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ إحصاء ما لا يقلّ عن 5,505,307 إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، بينها 346188 وفاة، خصوصًا في أوروبا، القارة الأكثر تضرّرًا من الوباء مع 2,047,401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة الأميركية مع 1,662,768 إصابة بينها 98223 وفاة"، وذلك وفق تعداد أعدّته الوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة، عند الساعة 07:40 (ت غ) من صباح اليوم.
وذكرت أنّ "عدد الإصابات المعلنة في العالم تضاعفت خلال شهر، وسُجّلت أكثر من مليون إصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأيام الـ11 الأخيرة"، مشيرةً إلى أنّ "الأعداد لا تعكس إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصًا لكشف الإصابة إلّا لِمَن يستدعي دخوله المستشفى".
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