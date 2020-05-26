شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان": لن يُضار أحد من سكان محور ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين خلال الأيام المقبلة للوقوف على آخر مستجدات أزمة متضرري محور ترعة الزمر، مؤكدا أن المشروع من المشروعات القومية التى تنعكس على المنطقة وليست المحافظة فحسب، ولهذا سيتم العمل وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار من أجل تعويض المواطنين، ولكن عقب الوقوف على بعض الإجراءات المتعلقة بدراسة كافة الجوانب المحيطة بالمساكة المجاورة للمحور.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعويضات ستكون عادلة، وسيكون هناك حرص على المصلحة العامة للمواطنين والدولة فى نفس الوقت، ولهذا لن يُضار أحد جراء التنفيذ، وسيكون هناك عدالة فى تقييم الأسعار وفقا لما هو متفق عليه، ولتحقيق ذلك سيحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة للوصول لحل جذري لهذه الأزمة.

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وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محور ترعة الزمر من الملفات التى حرصت اللجنة على متابعتها وذلك للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف، خاصة وان المشروع قومى ويخدم المنطقة بشكل جذرى، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى كان لها نتائج على أرض الواقع، وساهمت فى تخفيف الزحام وسهولة الحركة بين المناطق والمحافظات المختلفة.

الجدير بالذكر أن اللجنة نظمت زيارة للمحور على أرض الواقع، و قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن محور ترعة الزمر مشروع قومى، ولن نسمح أن يضُار أحد أثناء عملية التنفيذ، وأن هناك جهودا كبيرة مبذولة على الأرض، وتحديات قوية، ولن يكون هناك ضرر قد يلحق بأي من المواطنين، مشيدا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لجميع العاملين فى المشروع، واتباع إجراءات السلامة والوقاية ضد فيروس كورونا، قائلا:" هناك التزام بإجراءات الوقاية والحماية والحرص على سير العمل فى نفس الوقت".