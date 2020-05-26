تعافي 10 حالات جديدة من كورونا بمستشفى عزل العجمي.. والحصيلة تصل 161

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

سجل مستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خروج 10 حالات جديدة، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد المتماثلين للشفاء إلى 161 شخصًا.

وقال مصدر مسئول بإدارة مستشفى العجمي، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج الحالات المشار إليها عقب إنهاء الفحوصات الخاصة بها، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف المصدر لـ "الخليج 365" أنه جرى التأكد من نتائج التحاليل المعملية للحالات أكثر من مرة والتي جاءت سلبية للفيروس، لافتًا إلى أنه يجري نقل حالات المتماثلين للشفاء بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.