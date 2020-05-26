بالصور.. "بيتش باجي" لمتابعة إغلاق شواطيء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

دفعت إدارة مرور محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، بدراجات "بيتش باجى" إلى شواطيء المحافظة، لضبط المخالفين ومتابعة تطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

كما شنت الإدارة حملات مكبرة بكافة الأحياء لضبط الدراجات النارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية، وكذلك متابعات تراخيص السيارات وقائديها، حفاظًا على سلامة المواطنين وتطبيقًا للقانون.