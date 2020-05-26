محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
دفعت إدارة مرور محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، بدراجات "بيتش باجى" إلى شواطيء المحافظة، لضبط المخالفين ومتابعة تطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
كما شنت الإدارة حملات مكبرة بكافة الأحياء لضبط الدراجات النارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية، وكذلك متابعات تراخيص السيارات وقائديها، حفاظًا على سلامة المواطنين وتطبيقًا للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "بيتش باجي" لمتابعة إغلاق شواطيء بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.