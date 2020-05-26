جامع: تمويل 49 ألف مشروع صغير بـ 1.19 مليار جنيه في أول 4 أشهر 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بتمويل 48.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في الثلث الأول من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية أبريل) بتمويل وصل إلى 1.19 مليار جنيه.

وأضافت أن حجم التمويل يعتبر جيدا نظرا للآثار الاقتصادية السلبية التي واكبت ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثير ذلك على أنشطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتخوف الكثير من الشباب أو أصحاب المشروعات من إقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت نيفين جامع إلى أن انخفاض حجم تمويل المشروعات طبيعي في ظل الأزمة الحالية في كافة دول العالم وضمنها مصر، ولكن كل الأزمات تولد فرصا استثمارية يمكن للشباب استغلالها والنجاح فيها، وهناك العديد من القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية زادت معدلات تشغيلها وأرباحها أثناء هذه الأزمة.

وذكرت أن من بين هذه القطاعات قطاع المستلزمات الوقائية والطبية ومنتجات التعقيم، وأيضا قطاع التسويق الإلكتروني وخدمات الدعم التكنولوجي، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي يمكن لرواد الأعمال إقامة مشروعات فيها لتغطية احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين.

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وأوضحت نيفين جامع أن فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية يتم تعقيمها بشكل دوري، وتم تطبيق نظام وقائي لاستقبال كافة العملاء والشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية أو غير المالية.

وأكدت أهمية استعانة أصحاب المشروعات بالدليل الاسترشادي الذي أصدره الجهاز بهدف العمل على وقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذا الدليل يشتمل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي/ تجاري)، وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم.

وقالت إن هذه البرامج تتضمن كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها، موضحة أن هذه البرامج الوقائية متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الإلكتروني للجهاز.