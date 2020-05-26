بالصور.. شارع "طرح البحر" بلا مواطنين في ثالث أيام العيد ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد شارع طرح البحر الشهير بحي الشرق في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، غياب المواطنين خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت قوات الأمن كافة المداخل المؤدية للطريق الذي كان يشهد توافد آلاف المواطنين عليه خلال السنوات الماضية للاحتفال بالعيد، كما وضعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حواجز حديدية، لإغلاق كافة مداخل الشاطئ، مع التشديد على أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطئ بالالتزام بقرارات الغلق، كما جرى وضع حواجز أخرى بمحيط حديقة المنتزة في شارع عاطف السادات "طرح البحر"، لمنع أي تجمعات للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر.

وانتشرت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بكافة أحياء المحافظة خاصة في الحدائق والمتنزهات والشاطئ والأماكن السياحية، لمتابعة تنفيذ القرارات الوقائية.