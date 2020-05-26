3 اشتراطات حوثية لبيع القات بصنعاء

رغم الإجراءات الاحترازية التي يبذلها كثير من الدول للحد من تفشي فيروس كورونا ، إلا أن الوضع في اليمن يزداد سوءا، بسبب تجاهل الحوثيين المخاطر المحدقة بالشعب من تفشي الوباء. وعلمت «دوت الخليج» أن القيادات الحوثية المحتلة للعاصمة اليمنية صنعاء، سمحت لباعة القات بمزاولة نشاطهم في الأسواق المخصصة لبيع النبتة المخدرة، وفق 3 اشتراطات يتم العمل بها حتى الجمعة المقبل. الاشتراطات الـ3 - منع التجمع لأكثر من 10 زبائن في أسواق شارع الستين - دعم ما يسمى المجهود الحربي بكميات تحددها اللجنة الميدانية - تحديد مدة البيع اليومي من الـ11 صباحا وحتى الـ4 مساء



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