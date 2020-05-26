السعودية تخفف من قيود "كورونا" والحياة الطبيعية تعود في الـ21 من الشهر القادم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر الثلاثاء، قرارات برفع تدريجي لقيود كورونا والتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها الشهر القادم.



ووجه الملك بإعادة فتح جميع مساجد المملكة، باستثناء مساجد مكة المكرمة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان قرر فتح المساجد ابتداء من الأحد المقبل لغاية 20 يوما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع الإبقاء على العدد المحدود لحضور الصلوات في الحرمين الشريفين.



ونصت القرارات على أنه و "ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال (21 يونيو) تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية".



كما شملت القرارات أيضا التخفيف من قيود تداعيات "كورونا"، وأبرزها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط الاحترازية اللازمة.



وبحسب "واس"، فإن الملك سلمان وافق على تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء الخميس وحتى السبت المقبل.



ولأول مرة منذ إغلاق مداخل المدن، قررت السعودية السماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارات الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.



وشملت القرارات السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها.



وبحسب القرار، فإن هذه الانفراجات لا تشمل صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما.



وسجلت السعودية حتى صباح الثلاثاء نحو 75 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 399 حالة وفاة.

