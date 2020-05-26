إصابات فيروس كورونا المستجد تلامس الـ 5,5 مليون حول العالم

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جاء ذلك في بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، التي ذكرت أيضا أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفا و269، فيما تماثل مليونان و232 ألفا و593 شخصا للشفاء من المرض.
وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).
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