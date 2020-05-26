رجاء الجداوي في أول صورة من غرفة العزل بعد اصابتها بكورونا

وبدت رجاء الجداوي، 82 عاماً في حالة صحية مقبولة، إذ لم تكن في غرفة العناية المركزة، وظهرت في الصورة ممسكة بالمصحف من أجل قراءة القرآن، وإلى جوارها شخص يرتدي الكمامة والقفازات.

وكانت أميرة مختار، ابنة الجداوي كشفت، الأحد، تفاصيل حالة والدتها الصحية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا ، ونقلها لمستشفى العزل.



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وقالت الابنة إن الجداوي لم يظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها، مضيفة: "قمنا بإجراء التحاليل فورا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

وأشارت إلى أن حالة والدتها مستقرة، ولا تعاني سوى من ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 39.6 درجة مئوية، كما أن الأشعة المقطعية التي خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة في الرئة، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأكدت الابنة أن رجاء الجداوي فور ظهور نتيجة التحليل وتأكد كونه إيجابيا، نقلت على الفور إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية، وجرى التعامل من وزارة الصحة المصرية على أعلى مستوى".

وذكرت أميرة مختار أن والدتها "لم تخالط مصابين، ولم تكن تخرج سوى للوكيشن (موقع) تصوير (مسلسل) لعبة النسيان".