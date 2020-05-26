سلطات تايلاند سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ولا وفيات

ذكر المتحدّث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد 19" التابع للحكومة التايلاندية، تاويسين ويسانويوتين، أنّ "تايلاند سجّلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بينما لم تسجَّل أي حالات وفاة إضافيّة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 3045 حالة مؤكّدة، و57 وفاة".
وأوضح أنّ "الحالات الثلاث مواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، ووضعوا الآن في الحجر الصحي"، مشيرًا إلى أنّ "2929 شخصًا قد تماثلوا للشفاء من المرض".
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