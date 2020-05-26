حسن: نسير بشكل منهجي باتجاه العودة للحياة الطبيعية وقرار إعادة فتح البلد يعود للحكومة

تمنّى وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، بعد لقائهشيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نعيم حسن​، في دار الطائفة في ​فردان​،أن "يبقى ​لبنان​ مظلّلًا بالانتصارات"، مشيرًا إلى "أنّنا أثنينا على الإرشادات والتعليمات في ما يخصّ التعبئة العامة والإلتزام بالمسافة الآمنة والكمّامات أثناء فترة العيد".

ولفت إلى أنّ "الخطّة الحكوميّة واضحة في تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة، ونسير بشكل منهجي باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعيّة"، مشدّدًا على "أنّنا نأمل من جميع المواطنينتطبيق الإرشادات والتقيّد بها، من أجل منع تفشّي الوباء في مرحلة ثانية أو تسجيل عدد إصابات بـ"كورونا" يفوق قدرة ​وزارة الصحة العامة​ على التحمّل".

وأكّد حسن أنّ "وعي المجتمع في هذه المرحلة ضروري، ولا نريد مكابرةً أو طمعًا ببعض نقاط القوّة المسجَّلة ضدّ الوباء والتفريط بها"، موضحًا أنّ "قرار إعادة فتح البلد يعود إلى ​الحكومة​ مجتمعةً، بناءً على تقارير وزارة الصحة".