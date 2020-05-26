شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق جديد يكشف عن ما خلفته حرائق الغابات في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد تحقيق بأن الدخان المنبعث من حرائق الغابات الأخيرة في أستراليا تسبب في وفاة ما يقدر بـ 445 شخصا، كما نقل آلاف الأشخاص إلى المستشفيات بسببه أيضا، وتجاوزت التكاليف الصحية لذلك نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي

وخلال الفترة من أغسطس حتى مارس، أتلفت حرائق الغابات أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي ودمرت أكثر من ثلاثة آلاف منزل وقتلت 33 شخصا في 6 من ولايات وأقاليم البلاد الثمانية.

وتسبب الدخان الناتج عن الحرائق في انخفاض جودة الهواء في المدن الأسترالية الرئيسية بما في ذلك سيدني والعاصمة كانبرا، حيث وصل إلى 40 ضعف المستويات الخطرة في كانون يناير.

وقال خبراء من اللجنة الملكية للترتيبات الوطنية للكوارث الطبيعية، وهي لجنة وطنية مستقلة، إن 80% من سكان أستراليا تأثروا سلبا من الدخان المتصاعد.