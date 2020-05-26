شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين: ينبغي أن تظل المدارس مغلقة حتى يتوفر «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه ينبغي أن تظل المدارس مغلقة لحين تجهيز لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف دوتيرتي في كلمة متلفزة ليل الاثنين، أنه بدون لقاح، سيتسبب إرسال الأطفال إلى المدارس في كارثة.

وقال: "لن أسمح بفتح الفصول التي يكون فيه الطلاب على مقربة من بعضهم البعض".

Advertisements

وأضاف: "ما لم أكن متأكدا من أنهم آمنون حقًا، فإنه من غير المجدي الحديث عن افتتاح الفصول".

كانت وزارة التعليم قد حددت افتتاح العام الدراسي في أغسطس بسبب تفشي مرض كوفيد 19، بعد ثلاثة أشهر من بدايته التقليدية في يونيو.

لكن الوزارة قالت إن فتح المدارس لن يعني بالضرورة الدراسة التقليدية وجها لوجه في الفصول.