شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم رفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن تنتمي لمنطقة شنجن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وقال وزير الخارجية هايكو ماس في 18 مايو أيار، إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج التي يستمر حتى 15 يونيو حزيران.
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