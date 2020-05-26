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ألمانيا تعتزم رفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية

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نقلت مجلة فوكوس اليوم الثلاثاء عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قولها إن الحكومة الألمانية تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو حزيران إذا سمح وضع فيروس بذلك.

وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن تنتمي لمنطقة شنجن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في 18 مايو أيار، إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج التي يستمر حتى 15 يونيو حزيران.

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