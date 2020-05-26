لقي أربعة أشخاص حتفهم أثناء هبوط حاد لمروحية من طراز "مي-8"، في مطار أوغولنيه كوبي في تشوكوتكا، في أقصى شمال شرق روسيا.
ولفت مصدر في الحكومة الإقليمية لـ"سبوتنيك" الى ان "المعطيات الأولية فيما يتعلق بالحادث تدل على أن سببه كان عطلا فنيا طرأ على المروحية وهيمن طراز "مي-8".
وذكر سيرغي سافتشينكو رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، أن الحادث وقع "خلال اختبار المروحية بعد عملية إصلاح وصيانة"، لافتا الى أن "النيران اشتعلت في الطائرة بعد هبوطها"، ومشيرا إلى أن "جميع القتلى من العسكريين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص خلال هبوط مروحية في تشوكوتكا الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.