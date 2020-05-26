مقتل 4 أشخاص خلال هبوط مروحية في تشوكوتكا الروسية

لقي أربعة أشخاص حتفهم أثناء هبوط حاد لمروحية من طراز "مي-8"، في مطار أوغولنيه كوبي في تشوكوتكا، في أقصى شمال شرق ​روسيا​.

ولفت مصدر في الحكومة الإقليمية لـ"سبوتنيك" الى ان "المعطيات الأولية فيما يتعلق بالحادث تدل على أن سببه كان عطلا فنيا طرأ على المروحية وهيمن طراز "مي-8".

وذكر سيرغي سافتشينكو رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، أن الحادث وقع "خلال اختبار المروحية بعد عملية إصلاح وصيانة"، لافتا الى أن "النيران اشتعلت في الطائرة بعد هبوطها"، ومشيرا إلى أن "جميع القتلى من العسكريين".