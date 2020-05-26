رئيس الأوروغواي: تعزيز الإجراءات على الحدود مع البرازيل لمكافحة كوفيد 19

أعلن رئيس ​الأوروغواي​ لويس لاكالالي بو (Luis Lacalle Pou)، "تعزيز الإجراءات الصحيّة في مدينة ريفيرا على الحدود مع ​البرازيل​، حيث اكتُشِف مركز جديد لتفشّي "​كوفيد 19​".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى "أنّه تحادث مع نظيره البرازيلي ​جايير بولسونارو​، بهدف تطبيق معاهدة ثنائية موقّعة سابقًا ترعى التنسيق الصحّي بين البلدين"، موضحًا "أنّنا تلقّينا موافقة الرئيس البرازيلي على تطبيق هذه المعاهدة، وخلال الساعات القليلة المقبلة سنضعها موضع التنفيذ".

وسيتمّ تشديد المراقبة من أجل الحدّ من ​حركة المرور​ من وإلى مدينة ريفيرا الحدودية الشمالية، الّتي يقطنها أكثر من مئة ألف نسمة. مع الإشارة إلى أنّه على الرغم من إغلاق الحدود، ظلّت المعابر مفتوحة جزئيًّا في ريفيرا وكذلك في بعض البلدات الحدوديّة الأُخرى، بسبب طبيعة أنشطتها العابرة للحدود.