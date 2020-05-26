رئيس الوزراء لوكسمبورغ: سنخفف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين

أعلن رئيس الوزراء في لوكسمبورغ أن الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين، للحد من تفشي الفيروس.
واعتبارا من الأربعاء، سيسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها، فيما سيمكن أيضا إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية لكن في ظل شروط صحية صارمة.
وتقع لوكسمبورغ بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ويبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، وسجلت حتى الثلاثاء أقل من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 110 وفيات، في حين يتلقى 4 مصابين فقط العلاج في قسم العناية المركزة.
وكانت السلطات أغلقت المحال التجارية في هذا البلد في 18 آذار في محاولة منها للحد من تفشي الوباء.
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