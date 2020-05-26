رئيس الوزراء لوكسمبورغ: سنخفف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين

أعلن رئيس الوزراء في ​لوكسمبورغ​ أن ​الدولة​ الأوروبية الصغيرة ستخفف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين، للحد من تفشي الفيروس.

واعتبارا من الأربعاء، سيسمح للمقاهي و​المطاعم​ بإعادة فتح أبوابها، فيما سيمكن أيضا إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية لكن في ظل شروط صحية صارمة.

وتقع لوكسمبورغ بين ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بلجيكا​، ويبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، وسجلت حتى الثلاثاء أقل من 4 آلاف إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد بينها 110 وفيات، في حين يتلقى 4 مصابين فقط العلاج في قسم العناية المركزة.

وكانت السلطات أغلقت المحال التجارية في هذا البلد في 18 آذار في محاولة منها للحد من تفشي الوباء.