29 إصابة جديدة بكورونا في مالي والإجمالي 1059 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.
وفى وقت سابق أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عفوًا عن 400 سجين، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.
وتشير آخر الاحصائية الرسمية لأعداد المصابين بفيروس كورونا في مالي ، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.
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