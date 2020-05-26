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29 إصابة جديدة بكورونا في مالي والإجمالي 1059 حالة

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أعلنت ​وزارة الصحة​ المالية تسجيل 29 حالة جديدة ب​فيروس ​ المستجد.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس المالي ​إبراهيم بوبكر كيتا​ عفوًا عن 400 سجين، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار في السجون.

وتشير آخر الاحصائية الرسمية لأعداد المصابين بفيروس كورونا في مالي ، إلى ارتفاع عدد ​الإصابات​ المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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