29 إصابة جديدة بكورونا في مالي والإجمالي 1059 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ المالية تسجيل 29 حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس المالي ​إبراهيم بوبكر كيتا​ عفوًا عن 400 سجين، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

وتشير آخر الاحصائية الرسمية لأعداد المصابين بفيروس كورونا في مالي ، إلى ارتفاع عدد ​الإصابات​ المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.