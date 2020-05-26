معهد روبرت كوخ: تسجيل 45 وفاة جديدة و432 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

كشفت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا زاد 432 حالة، ليصل إلى 179002 إصابة"، مبيّنةً أنّ "عدد الوفيات المسجّلة ارتفع بواقع 45 حالة إلى 3300 ووفيّتَين".
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 344 ألفًا و107 أشخاص حول العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس الإثنين. وأشارت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من 5453650 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة، منذ بدء تفشي الوباء، بينهم ما لا يقلّ عن 2133900 تماثلوا إلى الشفاء".
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