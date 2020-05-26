أولمرت: نتانياهو مستعد لأن يحرق إسرائيل شرط ألا يتم اعتقاله

رأى رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي السابق ​إيهود أولمرت​، إن رئيس الوزراء الحالي ​بنيامين نتانياهو​ ، مستعد لأن يحرق إسرائيل شرط ألا يتم اعتقاله.

وشبه أولمرت في تصريحات ​صحفية​ نتانياهو بـ"العراب المحاط بعصابة إجرامية من وزراء حزب الليكود". وقال: "رأيت خطاب نتانياهو قبل جلسة التحقيق وشعرت أنه مشهد من فيلم العراب God father. رئيس منظمة إجرامية محاط بأشخاص ينفذون الأوامر. ما حدث بالأمس كان أعمال شغب قام بها مجرمون برئاسة نتانياهو".

من جهة أخرى، اعتبر أولمرت أن قرار ضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ المقرر في أوائل تموز خطوة خاطئة، وقال: "يجب أن نبرم بسرعة اتفاق سلام مع ​الفلسطينيين​. الضفة الغربية بأكملها من ناحية تاريخية وعاطفية لنا، لكن هل نريد أرضا يعيش فيها ملايين الفلسطينيين؟ لصنع ​السلام​، علينا أن نتخلى عن جزء من أراضينا لأننا لا نريد إرهابا متواصلا".