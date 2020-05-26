الدفاع الروسية: هبوط اضطراري لمروحية "مي-8" ومصرع طاقمها

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​مروحية​ مي-8 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية هبطت بشكل اضطراري في منطقة مطار "أوغوالني كوبي" في تشوكوتكا، وتوفي الطاقم بأكمله". وفي وقت سابق، أبلغت خدمات الطوارئ وكالة "سبوتنيك" أن "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الهبوط الاضطراري ل​طائرة​ مي-8 في أنادير". وفقا لمعلومات أولية، يمكن أن يكون سبب الكارثة خللا تقنيا في المروحية، فتم إرسال لجنة ​القيادة​ العليا للقوات الجوية إلى مكان الحادث تم بعدها العثور على الصناديق السوداء في المروحية وحالتها مرضية، وعاد بعدها مطار أنادير للعمل بشكل طبيعي.

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