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سبع حالات إصابة بكورونا فى البر الرئيسي بالصين

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أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية إن ​الصين​ سجلت سبع ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس ​ في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 25 أيار مقابل 11 قبلها بيوم.

ولفتت اللجنة في بيان إلى ان كل حالات الإصابة ​الجديدة​ وافدة من الخارج وشملت مسافرين قدموا على متن رحلات بحرية. كما سجلت 29 حالة لم تظهر عليها أعراض مقابل 40 قبلها بيوم.

هذا وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي حتى الآن 82992 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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