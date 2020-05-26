سبع حالات إصابة بكورونا فى البر الرئيسي بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 25 أيار مقابل 11 قبلها بيوم.
ولفتت اللجنة في بيان إلى ان كل حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج وشملت مسافرين قدموا على متن رحلات بحرية. كما سجلت 29 حالة لم تظهر عليها أعراض مقابل 40 قبلها بيوم.
هذا وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي حتى الآن 82992 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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