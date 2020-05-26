السلطات الباكستانية: 41 وفاة و764 اصابة ما يرفع العدد الى 57128 اصابة

أشارت السلطات ال​باكستان​ية الى أن "هناك 41 حالة وفاة وقعت في باكستان خلال لـ24 ساعة و 764 اصابة جراء ​فيروس كورونا​ ما يرفع عدد الوفيات الى 1195 والاصابات الى 57128".

هذا وكانت أبدت باكستان قلقها للإمارات من ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا بين عمالها العائدين، محذرة من ظروف العيش في أماكن مكدسة بالإمارات، وهو الأمر الذي رفضته أبو ظبي.

وأشار معيد يوسف المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان للأمن الوطني الى إن عدد العائدين من الإمارات الذين أثبتت الفحوص إيجابية حالاتهم "أكبر مما كنا نأمل"، إذ بلغت النسبة 12% في معظم الرحلات، ثم ارتفعت في اثنتين من الرحلات إلى ما بين 40% و50%.

ورأى يوسف أن "المفترض أن كثيرا من العاملين يعيشون في عنابر مزدحمة، وفي هذه العنابر من السهل بالضرورة أن يعدي بعضهم بعضا".