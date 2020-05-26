بنغلاديش تحجر على نحو 15 ألف لاجئ من الروهينغا بعد تسجيل 25 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات البنغالية إخضاع حوالي 15 ألف لاجئ من ​الروهينغا​ للحجر الصحي في مخيمات ​اللاجئين​ جنوبي البلاد، إثر تسجيل 25 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد بينهم.

ولفت توها بويان المسؤول في مديرية الصحة في مقاطعة كوكس بازار حيث تقع هذه ​المخيمات​ الى ان "ليس هناك أي مصاب بحالة حرجة"، مضيفا: "معظمهم لديهم أعراض طفيفة ومع ذلك، فقد وضعناهم في مراكز للعزل ووضعنا عائلاتهم في الحجر الصحي".

وأوضح أن حوالي 15 ألفا من الروهينغا يخضعون للحجر الصحي في مخيمات موزعة على ثلاث مناطق.

وحسب السلطات البنغالية فإنّ العدد الأكبر من المصابين بكوفيد-19 سجل في كوتوبالونغ، أكبر مخيم للاجئين في ​العالم​ (600 ألف لاجئ).

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيمات اللاجئين في منتصف الشهر الجاري.