شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتقسيم ورديات العمل بالحكومة للحد من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعايش مع فيروس كورونا أصبح ضرورة ملحة لإحداث التوازن بين الاقتصاد المصرى والمتطلبات الصحية، والحل هو التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والالتزام بكافة إجراءات الوقاية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة كافة الإجراءات لعمل كل قطاع لمنع التكدسات قدر الإمكان ومراعاة البعد الاجتماعى بين العاملين بالجهة، مؤكدا على ضرورة تقسيم العمالة إلى عدة ورديات وألا تكون طاقة العمل كاملة فى توقيت واحد أواللجوء لتقسيم الحضورعلى أيام محددة بالأسبوع بالتناوب.

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واعتبر أن ذلك يأتى لمنع الازدحام بوسائل المواصلات والتى يمكن أن تمثل بؤرة لنشر فيروس كورونا، مطالبا بضرورة إيجاد حلول بشأن المواصلات أيضا لمنع التكدسات وبالأخص فى اتوبيسات النقل العام والمترو بزيادة عدد التقاطر فيه، ونشر الوعى بالتباعد الاجتماعى وتعليق لافتات بسبل الوقاية .

يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت أنه سيكون هناك عودة تدريجية للحياة وقطاعات العمل منتصف يونيو المقبل، معلنة أن التعايش مع كورونا أصبح مطلب ملح.