بالأرقام.. اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت وزارة المالية اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 326 مليار و280 مليون جنيه، بنسبة 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مُقابل نحو 327 مليار و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2019 /2020، بخفض قدره مليار و419 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 0.4%، وذلك نتيجة سياسات ترشيد الدعم وتنقية قاعدة بيانات المُستحقين.
وتُوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة السنة المالية 2020 /2021 على النحو التالى:
الدعم السلعى
115 مليار و95 مليون جنيه.
الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية
181 مليار و73 مليون جنيه.
6 مليارات و435 مليون جنيه.
الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية
13 مليار و901 مليون جنيه.
اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المُختلفة
9 مليارات و776 مليون جنيه.
الاعتمادات الإجمالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
326 مليار و280 مليون جنيه.
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