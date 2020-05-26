شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت وزارة المالية اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 326 مليار و280 مليون جنيه، بنسبة 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مُقابل نحو 327 مليار و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2019 /2020، بخفض قدره مليار و419 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 0.4%، وذلك نتيجة سياسات ترشيد الدعم وتنقية قاعدة بيانات المُستحقين.

وتُوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة السنة المالية 2020 /2021 على النحو التالى:

115 مليار و95 مليون جنيه.

181 مليار و73 مليون جنيه.

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6 مليارات و435 مليون جنيه.

13 مليار و901 مليون جنيه.

9 مليارات و776 مليون جنيه.

326 مليار و280 مليون جنيه.