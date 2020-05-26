السودان: 156 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (أ ش أ)
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، منها 4 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في ولاية الجزيرة (وسط السودان).
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس - إن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٤٢ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٥ ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٣٩٧٦ حالة، بينها ١٧٠ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٠٢ شخص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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