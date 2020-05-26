كوريا الجنوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ) سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء. وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا حالتي وفاة إضافيتين. ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.

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